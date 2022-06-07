В Башкирии на кладбище сбили полицейского, проверявшего данные о сбыте там наркотиков

В Башкирии на кладбище сбили полицейского, проверявшего данные о сбыте там наркотиков
В Башкирии на кладбище сбили полицейского, проверявшего данные о сбыте там наркотиков
Вчера, 09:33ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
За применение насилия к представителю власти мужчину, который сбил полицейского, отправится за решетку на полтора года, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии 7 июня.

Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила какой приговор вынес Благовещенский райсуд мужчине, который осенью прошлого года едва не погубил полицейского на Северном кладбище Благовещенска. Мужчина отправится за решетку на полтора года за применение насилия опасного для жизни и здоровья против представителя власти. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Суд установил, что в октябре прошлого года сотрудники полиции прибыли на Северное кладбище в городе Благовещенске чтобы проверить данные о том, что кто-то занимается там сбытом наркотиков. Там то они и встретили героя повествования, который встрече с правоохранителями был не рад и попытался избежать контакта, покинув место встречи. Пытаясь скрыться с места на своем авто дверью машины он сбил сотрудника.

Свою вину в суде мужчина признал лишь частично, сам же приговор ему еще не вступил в законную силу.

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