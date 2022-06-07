В Башкирии мужчине перенесшему трансплантации пришлось бороться за лекарства в суде

По обращению гражданина прокуратура провела проверку и установила, что препараты мужчина действительно не получал, в связи с чем Туймазинская межрайонная прокуратура и обратилась в суд, который доводы надзорного ведомства принял и полностью удовлетворил. Мало того, главврач больницы получил представление об устранении нарушений, которые были выявлены в ходе проверки, мужчина же получил рецепты на необходимые ему медикаменты. Причем в пресс-службе прокуратуры уточнили, что лекарства мужчине направили со склада в Уфе, обеспечив его ими на несколько месяцев вперед.