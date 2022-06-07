Уфимцам презентовали памятник «Черному Генералу» Даяну Мурзину

Сегодня в Уфе открыли памятник кавалеру орденов Красного Знамени и Красной Звезды Даяну Мурзину. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Радий Хабиров.
Как отметил глава республики, жизнь Даяна Мурзина — пример мужества, воинского таланта, самоотверженного служения Родине. Более того, Мурзин за свою активную партизанскую деятельность Мурзин получил прозвище «Черный Генерал», а награда, объявленная Третьим рейхом, за его голову составляла 2 миллиона марок.
Также некоторые из жителей региона возмутились в соцсетях тем, что в Башкирии до сих пор нет памятника певице Фариде Кудашевой. Подробнее о диве башкирской эстрады Mkset рассказывал здесь.