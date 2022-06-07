Уфимцам презентовали памятник «Черному Генералу» Даяну Мурзину

Уфимцам презентовали памятник «Черному Генералу» Даяну Мурзину
Уфимцам презентовали памятник «Черному Генералу» Даяну Мурзину
Вчера, 17:56ОбществоАзамат НуховФото: Радий Хабиров/ Telegram
Об открытии памятника «Черному Генералу» 7 июня сообщил в соцсетях глава республики Радий Хабиров

Сегодня в Уфе открыли памятник кавалеру орденов Красного Знамени и Красной Звезды Даяну Мурзину. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Радий Хабиров.

Как отметил глава республики, жизнь Даяна Мурзина — пример мужества, воинского таланта, самоотверженного служения Родине. Более того, Мурзин за свою активную партизанскую деятельность Мурзин получил прозвище «Черный Генерал», а награда, объявленная Третьим рейхом, за его голову составляла 2 миллиона марок.

Фото:Радий Хабиров/ Telegram

Напомним, несколькими неделями ранее в Башкирии открыли памятник певице Хание Фархи. Однако внешний вид скульптуры вызвал недоумение со стороны граждан. Примечательно, что автором изваяния стал скульптор Халит Галиуллин, чьи работы ранее уже неоднократно подвергались критике.

Также некоторые из жителей региона возмутились в соцсетях тем, что в Башкирии до сих пор нет памятника певице Фариде Кудашевой. Подробнее о диве башкирской эстрады Mkset рассказывал здесь.

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