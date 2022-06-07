Циклон с Каспийского моря, недостроенный пляж за 1,3 млрд и Восточный выезд в Уфе

На одного беженца из Украины в Башкирии будут выделять около 1450 рублей в сутки. Власти Башкирии приняли документ утверждающий порядок организации размещения в Башкирии вынужденных переселенцев из Украины, а также из ДНР и ЛНР. В частности, на питание одного человека в день Башкирия будет выделять до 450 рублей, если же человек будет передвигаться поездом или самолетом, то Башкирия затратит 180 рублей на сухой паек.