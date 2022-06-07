Опубликован график работы больниц и поликлиник в Башкирии в связи с Днем города

Опубликован график работы больниц и поликлиник в Башкирии в связи с Днем города
Опубликован график работы больниц и поликлиник в Башкирии в связи с Днем города
Вчера, 14:01ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
О том, как и куда можно будет обратиться за медицинской помощью жителям республики в праздничные выходные с 11 по 13 июня, сообщает пресс-служба Минздрава республики

В грядущие праздничные выходные, которые продлятся с 11 по 13 июня, жителям республики будет обеспечена круглосуточная работа подразделений, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

Как сообщает региональный Минздрав, в этот период как экстренная, так и плановая медпомощь будут оказываться в соответствии с показаниями. Отмечается, что в праздничные дни будет усилен контроль над работой бригад скорой медицинской помощи, травмпунктов и приемно-диагностических отделений, дежурных служб медицинских организаций.

Режим работы медицинских организаций амбулаторно-поликлинического профиля и структурных подразделений с 11 по 13 июня выглядит следующим образом:

— 11 июня 2022 года — по графику субботы — с 08:00 час. до 17:00, прием вызовов (в том числе неотложных) продлится до 16:00

— 12 июня 2022 года — праздничный день;

— 13 июня 2022 года — действует график субботы — с 08:00 до 17:00, прием вызовов (в том числе неотложных) продлится до 16:00.

Иммунизация населения Республики Башкортостан от новой коронавирусной инфекции COVID-19, в т. ч. пациентов, выписывающихся из стационара, будет проводиться в следующем режиме:

— 11, 13 июня 2022 года — с 08.00 час. до 17.00 час.;

— в ФАПах, в том числе мобильных, сельских врачебных амбулаториях и участковых больницах, согласно графику работы, утвержденному главврачом медучреждения;

— 12 июня 2022 года (при необходимости) — с 10.00 час. до 15.00 час.

Сообщается также, что 11 и 13 июня 2022 года будет обеспечена выписка бесплатных лекарств, лечебного питания и медицинских изделий по рецептам врачей как в поликлинике, так и на дому, а также выписка обезболивающих препаратов согласно графику работы аптечных организаций «Башфармация».

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