Опубликован график работы больниц и поликлиник в Башкирии в связи с Днем города

О том, как и куда можно будет обратиться за медицинской помощью жителям республики в праздничные выходные с 11 по 13 июня, сообщает пресс-служба Минздрава республики

В грядущие праздничные выходные, которые продлятся с 11 по 13 июня, жителям республики будет обеспечена круглосуточная работа подразделений, оказывающих специализированную медицинскую помощь. Как сообщает региональный Минздрав, в этот период как экстренная, так и плановая медпомощь будут оказываться в соответствии с показаниями. Отмечается, что в праздничные дни будет усилен контроль над работой бригад скорой медицинской помощи, травмпунктов и приемно-диагностических отделений, дежурных служб медицинских организаций. Режим работы медицинских организаций амбулаторно-поликлинического профиля и структурных подразделений с 11 по 13 июня выглядит следующим образом: — 11 июня 2022 года — по графику субботы — с 08:00 час. до 17:00, прием вызовов (в том числе неотложных) продлится до 16:00 — 12 июня 2022 года — праздничный день; — 13 июня 2022 года — действует график субботы — с 08:00 до 17:00, прием вызовов (в том числе неотложных) продлится до 16:00. Иммунизация населения Республики Башкортостан от новой коронавирусной инфекции COVID-19, в т. ч. пациентов, выписывающихся из стационара, будет проводиться в следующем режиме: — 11, 13 июня 2022 года — с 08.00 час. до 17.00 час.; — в ФАПах, в том числе мобильных, сельских врачебных амбулаториях и участковых больницах, согласно графику работы, утвержденному главврачом медучреждения; — 12 июня 2022 года (при необходимости) — с 10.00 час. до 15.00 час. Сообщается также, что 11 и 13 июня 2022 года будет обеспечена выписка бесплатных лекарств, лечебного питания и медицинских изделий по рецептам врачей как в поликлинике, так и на дому, а также выписка обезболивающих препаратов согласно графику работы аптечных организаций «Башфармация».

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