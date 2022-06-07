Литвинова опубликовала новое фото певицы из Уфы Земфиры

Также ранее певица из Уфы выпустила клип на песню «Мясо». Примечательно, что визуальный ряд клипа представляет собой сменяющие друг друга рисунки Ренаты Литвиновой. По информации СМИ, Земфира и Рената Литвинова в настоящее время находятся во Франции.