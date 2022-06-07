Литвинова опубликовала новое фото певицы из Уфы Земфиры

Литвинова опубликовала новое фото певицы из Уфы Земфиры
Литвинова опубликовала новое фото певицы из Уфы Земфиры
Вчера, 15:30ОбществоАзамат НуховФото: Рената Литвинова/ Telegram
Актриса поделилась фотографией певицы из Уфы с подписчиками своего телеграм-канала шестого июня

Актриса Рената Литвинова поделилась с подписчиками в соцсетях новой фотографией певицы Земфиры.

На черно-белом снимке, опубликованным режиссером, певица, скрестив ноги, сидит на берегу водоёма и смотрит вдаль.

Фото:Рената Литвинова/ Telegram

Напомним, ранее певица выступала автором саундтреков к фильмам Ренаты Литвиновой. В их числе вышедшая в прошлом году мистическая драма «Северный ветер», а также «Последняя сказка Риты», впервые увидевшая свет в 2012 году.

Также ранее певица из Уфы выпустила клип на песню «Мясо». Примечательно, что визуальный ряд клипа представляет собой сменяющие друг друга рисунки Ренаты Литвиновой. По информации СМИ, Земфира и Рената Литвинова в настоящее время находятся во Франции.

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