Фестивали, «обновление» брака, концерт На-На: куда сходить на день города Уфы 12 июня

12 июня 2022 года Башкирия отметит сразу три праздника — День России, День города Уфы и 268-летие со дня рождения Салавата Юлаева. Жителей республики ждет сразу три выходных дня — 11, 12 и 13 июня.
В этом году мероприятия, приуроченные к празднованию Дня города 12 июня, пройдут на нескольких городских площадках. В уфимской мэрии особенно выделяют три из них.
Так, 12 июня состоится техническое открытие парка «Кашкадан» в микрорайоне Сипайлово. Праздничные мероприятия в парке начнутся с 15:00 и продлятся до позднего вечера. Отмечается, что развлекать гостей праздника будут музыкальные группы На-На и Dabro. Наряду с обширной музыкальной программой уфимцев также ожидают молодежный танцевальный форум, а вечером запланированы танцевальный, рэп- и рейв-фестивали, чемпионат республики по пляжному волейболу и другие спортивные состязания.
Если в парке Кашкадан формат мероприятий больше рассчитан на молодежную аудиторию, то в парке Гафури, напротив, развлечения по душе сумеют найти представители старшего поколения. В день города там состоится с 11.00 до 17.00 пройдет фестиваль «Праздник активного долголетия». Посетители мероприятия смогут принять участие в спартакиаде по различным видам спорта, а также в состязаниях по борьбе куреш и в турнирах по шашкам и шахматам. В 15:00 запланирован концерт с участием коллективов городского культурно-досугового центра.
Третьей площадкой, на которой в День города состоятся масштабные мероприятия, станет улица Ленина, которая на день станет уфимским Арбатом. Здесь с 10:00 до 14:00 пройдет фестиваль «Уфа праздничная». Будет установлена сцена, на которой свою шоу-программу представят уличные театры из разных регионов страны. В рамках фестиваля также пройдут различные мастер-классы и выставки.
Два дня, 11 и 12 июня, в «Арт-квадрате» состоится фестиваль уличных театров «Айда фест». На трех площадках «Арт-квадрата» пройдет более 30 спектаклей и перформансов.
Также 11-12 июня на стадионе «Водник» состоится футбольный турнир «Кубок Восхода» среди 9-летних детей.
Также 11–12 июня состоятся пешие экскурсии и квесты от музея истории города Уфы.
День города и День России район встретит на двух основных площадках — в парке «Волна» и площади перед ДК «Ядкарь» в микрорайоне Нижегородка. В 12.00 часов в парке «Волна» начнется праздник, посвященный Дню России, 268-летию со дня рождения Салавата Юлаева и 448-летию Уфы. В парке организуют ретро-выставку, выставку картин и площадку «Шежере байрамы». В день Уфы здесь состоится «Сабантуй». Викторины и мастер-классы приготовят как для самых маленьких, так и для взрослых. Для супружеских пар власти обещают программу «Обновление обета любви и верности». В парке желающие смогут прочитать стихи об Уфе и районе.
Праздничные мероприятия в Кировском районе пройдут 12 июня в 12:00 в парке имени Равиля Бикбаева, сообщают в пресс-службе районной администрации.
В Советском районе Уфы главной площадкой для проведения праздничных мероприятий станет Парк Якутова. Так, 12 июня, в парке состоится праздничный концерт, а также пройдет ряд спортивных мероприятий. Уфимцы смогут принять участие в эстафетах и соревнованиях. Также состоятся в парке пройдут показательные выступления юных спортсменов.
Главной площадкой для праздничных мероприятий в Октябрьском районе станет обновленный парк Кашкадан. Там состоится фестиваль «Свет Воды». Гостей фестиваля ждут выступления музыкантов и мастер-классы профессиональных хореографов. Выступление хэдлайнеров фестиваля — музыкальных коллективов «Dabro» и «НА-НА» запланировано на 20:30.
В парке «Первомайский» в честь праздника проведут культурно-спортивные мероприятия.
В Демском районе праздничные мероприятия стартуют уже 11 июня. В сквере ДТ Орион начиная с 12:00 пройдут турнир по шахматам, а также состязания по жиму лежа, армрестлингу, а также перетягивание авто. Завершит праздничные гуляния концерт кавер-группы «Light again» и пенная вечеринка.
В Орджоникидзевском районе 12 июня состоится праздничный концерт «День России!». Начало мероприятия запланировано на 12:00.
Также в администрации района сообщили, что 11 июня на озере близ поселка Вотикеево пройдет районный чемпионат по ловле спиннингом с берега. Начало мероприятия в 12:00.