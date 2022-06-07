Депутат из Нефтекамска Андрей Ременников стал директором МУП «Горзеленхоз» Уфы

Отметим, что это не первое назначение уроженцев Нефтекамска в Уфе. Так, на пост вице-мэра по вопросам экономики, промышленности и предпринимательству был назначен Дамир Галиуллин, который ранее был заместителем Мавлиева на посту мэра Нефтекамска. Далее, еще одним вице-мэром был назначен шоумен из Нефтекамска Денис Ганиев, близко связанный с кланом Мавлиевых.