Депутат из Нефтекамска Андрей Ременников стал директором МУП «Горзеленхоз» Уфы

Депутат из Нефтекамска Андрей Ременников стал директором МУП «Горзеленхоз» Уфы
Депутат из Нефтекамска Андрей Ременников стал директором МУП «Горзеленхоз» Уфы
Вчера, 21:18ОбществоЭлина СайфрановаФото: vk.com // Единая-Россия Нефтекамск
Депутат совета городского округа № 5 города Нефтекамска и земляк мэра Уфы Андрей Ременников стал директором МУП «Горзеленхоз».

Уроженец Нефтека Андрей Ременников стал директором МУП «Горзеленхоз». Данная информация появилась на сайте предприятия.

Известно, что ранее Андрей Ременников являлся директором МУП «Нефтекамскводоканал» и депутатом совета городского округа № 5 города Нефтекамска.

Кроме того, по данным «Спарк-интерфакс» Ременников был совладельцем ООО микрокредитная компания «Осото», офис которой располагается в Уфе.

Отметим, что это не первое назначение уроженцев Нефтекамска в Уфе. Так, на пост вице-мэра по вопросам экономики, промышленности и предпринимательству был назначен Дамир Галиуллин, который ранее был заместителем Мавлиева на посту мэра Нефтекамска. Далее, еще одним вице-мэром был назначен шоумен из Нефтекамска Денис Ганиев, близко связанный с кланом Мавлиевых.

Между тем, сам мэр Уфы Ратмир Мавлиев назвал глупостью «переезд» Нефтекамска в столицу Башкирии.

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