«Больная тема»: как в 30 км от родины Хабирова не могут сдать пляж за 1,3 млрд рублей

«Просим разобраться, что произошло с Тайрукским пляжем. Мы уже третий год ждем реконструкцию, это новость, которую так громко разнесли на весь Ишимбай. Это у нас больная тема, каждый раз летом ее обсуждаем. Нам реконструировали только мост, перед которым уже трескается асфальт, больше там ничего не сделано», — жалуются они, требуя «довести до ума» объект.