«Больная тема»: как в 30 км от родины Хабирова не могут сдать пляж за 1,3 млрд рублей

Местный городской пляж — одна из основных «больных» тем ишимбайцев. В июне 2019 года на очередном «Инвестчасе» тогда еще исполняющему обязанности главы Башкирии Радию Хабирову представили масштабный проект по развитию огромной территории вблизи пруда у реки Тайрукм в городе Ишимбае. Хабиров тогда заявил, что только на первом этапе реконструкции планируют благоустроить 12 гектаров земель.
«Это очень перспективная парковая зона, я ее хорошо знаю», — отметил тогда Радий Хабиров, сам родившийся в Ишимбайском районе Башкирии.
Инвестором выступила ишимбайская компания ООО «Тайрук», на тот момент арендующая территорию пляжа. Компания планировала построить «современный городской парк». Вложения в проект оценили в 1,3 млрд рублей. В новом туристическом кластере смогли бы найти работу порядка 100 местных жителей. Завершить строительство планировали до 2022 года. Власти региона рассчитывали, что новое необычное место в черте города не только привлечет жителей соседних районов, но и иностранных туристов. Инвестпроект даже включили в перечень приоритетных — это дает право получить землю без проведения торгов и воспользоваться налоговыми льготами.
В итоге должна была появиться зона с туристическими пешеходными маршрутами, лыжероллерной, горнолыжной, велосипедной и биатлонной трассами. Кроме того, там же планировалось обустроить трассу для снегоходов и квадроциклов протяженностью 10,4 км.
Помимо этого на территории собирались организовать зоны для проведения мероприятий, детские и спортплощадки и, конечно, сам пляж и территорию пруда. В дальнейшем предполагалось развивать проект, создав целую туристическую деревню «Кук-Караук» вблизи одноименного водопада.
Концепцию парка презентовал тогда еще глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов. На тот момент его опыт руководства муниципалитетом составлял всего несколько месяцев. Презентация проекта с такими серьезными инвестициями, вероятно, продемонстрировала его высокий управленческий профессионализм. Улучшить репутацию Абдрахманова могла бы успешная реализация планов, но тут что-то пошло не так.
Концепция, визуализированная в красивых картинках, разошлась по интернету. Сейчас терпение местных жителей, кажется, уже на исходе — в соцсетях за последние дни все чаще стали появляться вопросы ишимбайцев к властям. С началом лета и скорым открытием купального сезона горожане вновь интересуются, где удобный пляж и почему обещанный миллиард так и не дошел до района.
«Просим разобраться, что произошло с Тайрукским пляжем. Мы уже третий год ждем реконструкцию, это новость, которую так громко разнесли на весь Ишимбай. Это у нас больная тема, каждый раз летом ее обсуждаем. Нам реконструировали только мост, перед которым уже трескается асфальт, больше там ничего не сделано», — жалуются они, требуя «довести до ума» объект.
Некоторые жители упрекают власти за оплаченные выступления Николая Баскова и Лещенко на праздновании 9 мая, фейерверков, отправку гуманитарной помощи, в то время как, по их ощущениям, «на все остальное денег не нашлось».
«Я думаю, давно уже никто ничего не ждёт от этого пляжа. Последние десятилетия там ничего не было сделано и, похоже, не будет», — сообщил Mkset местный житель Ильдар.
Большинство ишимбайцев ездят купаться на реку Белую — на официальный пляж вблизи моста и «несанкционированный», что расположен ниже по реке. Место это опасное из-за сильного течения, но все равно пользуется спросом — в жару вся территория заставлена машинами.
«Нормальный пляж на Тайруке был лет 45 назад. Тогда там была огорожена детская купальня — в простонародье „лягушатник“, стояла горка, с которой можно было скатиться в воду. Для взрослых была пятиметровая вышка, лодочная станция. Но в девяностых годах всё пришло в запустение, наступила разруха», — рассказал Ильдар.
По словам жителя Ильдара, последнее время арендаторы территории устанавливают летнее кафе, где продают пиво и шашлыки, пытаются заработать катанием отдыхающих на «банане». Одно время за территорией хорошо ухаживали, но сейчас, с его слов, многие действия компании кажутся для жителей «непонятными».
Включению парка в перечень приоритетных проектов предшествовал скандал. В январе 2019 года соучредитель компании «Тайрук» Екатерина Никитенко обвинила администрацию Ишимбайского района в плагиате. Она заявила, что мэрия, в то время возглавляемая Маратом Гайсиным, присвоила уже разработанный ими проект создания рекреационной зоны. В администрации тогда настаивали на том, что планировкой территории ранее занималась муниципальная главархитектура, просто решения совпали.
Очевидно, что позднее конфликт был разрешен, поскольку уже летом того же года проект на «Инвестчасе» представлял руководитель ООО «Тайрук» Владимир Никитенко. К тому моменту мэрию уже возглавил Азамат Абдрахманов.
Компанией ООО «Тайрук», которая на протяжении многих лет обслуживала пляж, сейчас владеет другой человек — предприниматель Андрей Лоза.
В разговоре с Mkset Лоза рассказал, что проект реконструкции пляжа и парка стоимостью 1,3 млрд рублей до сих пор не реализован «из-за потери инвестора». По его словам, изначально строить парк планировали с привлечением турецких бизнесменов.
«Инвестор в связи с пандемией и всей обстановкой ушел, ищем другого. Но мы вкладываем и собственные средства. Первый этап, я думаю, мы построим», — заявил изданию предприниматель.
Для того, чтобы заинтересовать иностранного инвестора, в 2020 году отремонтировали гидротехническое сооружение — плотину, а фактически, по словам предпринимателя, — построили заново, углубили и расчистили дно реки. Из бюджета на эти работы выделили 19 млн рублей. По словам Андрея Лозы, компания потратила на это 80 млн рублей собственных средств.
В ближайшее время «Тайрук» обещает начать возводить турбазу — гостиницу и домики для туристов, а также благоустроить пляж. В дальнейшем предполагается построить на территории ресторан, но пока компания не оформила разрешительную документацию.
По словам бизнесмена, к открытию пляж готовится. Его почистили, выкорчевали деревья, планируют скосить траву. Однако вход с этого года может стать платным, заявил предприниматель.
«Если сейчас с администрацией общий язык не найдем, будем делать пляж платным. Потому что они не хотят выделять средства на его обслуживание. Говорят, что раз он у нас в аренде, это наша проблема. Хоть население на нас и обозлено, нам деваться некуда. Мы ж не меценаты, мы не можем все время вкладывать свои средства», — объяснил свою позицию Лоза.
Mkset направил запрос в администрацию Ишимбайского района с просьбой прокомментировать ситуацию с Тайрукским пляжем.