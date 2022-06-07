Башкирия вошла в пятерку регионов по темпам сокращения числа долгостроев

Башкирия вошла в пятерку регионов по темпам сокращения числа долгостроев
Башкирия вошла в пятерку регионов по темпам сокращения числа долгостроев
Вчера, 20:00ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
За 3,5 года в Башкирии в правах были восстановлены почти 7 тысяч обманутых дольщиков, сообщает премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Башкирия вошла в ТОП-5 регионов России по темпам сокращения числа долгостроев. Как уточняет премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, за первый квартал 2022 года в правах были восстановлены обманутые дольщики 23 домов.

Так, за 3,5 года власти восстановили права почти 7 тысяч обманутых дольщиков в 76 проблемных объектах. Кроме того, в текущем году планируется ввести в 18 домов, а в 2023 году и вовсе решить проблемы обманутых дольщиков.

По словам Андрея Назарова, в вопросах восстановления прав обманутых дольщиков власти работают по двум направлениям. Первое — вопрос решается «своими силами», в частности, премьер-министр указывает на созданный в республике Фонд защиты прав граждан. Второе направление заключается в использовании механизмом федеральной публично правовой компании, Фонда развития территорий, откуда ожидается порядка 10 миллиардов рублей.

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