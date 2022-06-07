Башкирия получит 54,4 миллиона рублей на строительство детсадов

Так, большую часть средств — 48,4 миллиона рублей — регион получит в 2022 году, а оставшиеся 6 миллионов — в 2023 году. В министерстве образования Башкирии уже заявили, что первая часть денежных средств пойдет на создание 400 дополнительных мест в детских садах республики, а также оснащение их средствами обучения и воспитания. Кроме того, часть денег будет направлена на повышение квалификации специалистов.