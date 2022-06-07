500 млн руб власти страны решили направить на поддержку отечественных брендов

500 млн руб власти страны решили направить на поддержку отечественных брендов
500 млн руб власти страны решили направить на поддержку отечественных брендов
Вчера, 22:50ОбществоФото: pixabay.com
Правительство Российской Федерации впервые приняли решение о выделении субсидий в поддержку продвижения отечественных брендов, на телевидении в первую очередь

Как сообщает RT с ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Денис Мантуров – глава Минпромторга. На поддержку отечественных брендов Правительством РФ будет направлено 500 млн руб. В этом году в пилотном режиме было впервые принято решение на продвижение в средствах массовой информации, на телевидении в первую очередь, российских брендов. Пока речь идет о 500 млн руб, рассказал Мантуров.

В России уже увеличился рост продаж косметики от отечественных производителей. Особой популярностью пользуются бренды: «Я самая», Divage, Natura Siberica, OLLIN Professional и Librederm.

А владелец бизнеса Макдоналдс в России Александр Говор в интервью Forbes, которое он дал 3 июня, рассказал о своих планах за 2 месяца открыть все рестораны сети под новым российским брендом.

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