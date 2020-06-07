В Уфе возобновляют работу «Икеа» и торгово-развлекательный центр «Мега»
Торговым центрам в Башкирии разрешено снова принимать посетителей с 1 июня.
Тем не менее мебельный гипермаркет «Икеа» откроется лишь 8 июня.
— Решение об открытии магазинов принято согласно официальным региональным указам и на основании внутренней оценки готовности магазинов обеспечивать все меры безопасности для сотрудников и покупателей, — поясняет пресс-релиз магазина.
Как сообщает РБК, магазины будут работать в специальном режиме. В частности, для соблюдения дистанции между людьми в торговом зале одновременно сможет находится определенное количество покупателей. Система подсчета посетителей будет показывать текущую степень загруженности каждого магазина на сайте магазина в виде светофора. Также здесь нанесена специальна разметка с дистанцией 1,5 метра, установлены защитные перегородки и санитайзеры. Посещение возможно только в масках и перчатках.
Как отмечает ufa1, «Мега» уже работает.Для посещения так же необходимо иметь при себе маски и перчатки. В большинстве магазинов одежды примерять покупки нельзя — торговые сети дают возможность вернуть товар в течении 14 дней с момента покупки, предъявив чек и паспорт.