В Уфе возобновляют работу «Икеа» и торгово-развлекательный центр «Мега»

Тем не менее мебельный гипермаркет «Икеа» откроется лишь 8 июня.

— Решение об открытии магазинов принято согласно официальным региональным указам и на основании внутренней оценки готовности магазинов обеспечивать все меры безопасности для сотрудников и покупателей, — поясняет пресс-релиз магазина.

Как сообщает РБК, магазины будут работать в специальном режиме. В частности, для соблюдения дистанции между людьми в торговом зале одновременно сможет находится определенное количество покупателей. Система подсчета посетителей будет показывать текущую степень загруженности каждого магазина на сайте магазина в виде светофора. Также здесь нанесена специальна разметка с дистанцией 1,5 метра, установлены защитные перегородки и санитайзеры. Посещение возможно только в масках и перчатках.