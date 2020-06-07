В Башкирии отремонтируют внутренние помещения Крулутая за 20,8 млн рублей
Капитальный ремонт будет проходить в залах № 317 и 601 здания Курултая (ул. Валиди, 46).
Согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, ГКУ РБ Хозяйственное управление объявило электронный аукцион по поиску подрядчика на выполнение работ по объекту. На оплату пойдут средства республики в рамках лимитов бюджетных обязательств.
В залах должны провести отделочные и общестроительные работы, которые нужно завершить до 8 сентября 2021 года. По окончании срока приема заявок был подан всего один пакет документов, который признали соответствующим требованиям — от ООО «Кристалл», а сам электронный аукцион — несостоявшимся. По данным из открытых источников, ключевое направление деятельности компании — электромонтажные работы. Она является участником госзакупок на общую сумму в 2 млрд руб., контракты были заключены на 265,2 млн руб., в том числе на текущий ремонт помещений Администрации Уфы в конце 2018 года.
Напомним, в феврале 2019 года прошел аукцион по разработке проектно-сметной документации по капремонту залов здания Курултая, его выиграло ООО «Фирма России», снизившее цену до 629,8 тыс. рублей. Контракт был заключен в марте 2019 года.