В Башкирии отремонтируют внутренние помещения Крулутая за 20,8 млн рублей

В залах должны провести отделочные и общестроительные работы, которые нужно завершить до 8 сентября 2021 года. По окончании срока приема заявок был подан всего один пакет документов, который признали соответствующим требованиям — от ООО «Кристалл», а сам электронный аукцион — несостоявшимся. По данным из открытых источников, ключевое направление деятельности компании — электромонтажные работы. Она является участником госзакупок на общую сумму в 2 млрд руб., контракты были заключены на 265,2 млн руб., в том числе на текущий ремонт помещений Администрации Уфы в конце 2018 года.