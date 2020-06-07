В Башкирии начнут страховать жизнь и здоровье волонтеров

Новую законодательную инициативу рассмотрит Госсобрание — Курултай РБ.

— Волонтерские движения надо структурно, организационно и юридически укрепить, — отметил Радий Хабиров во время онлайн-встречи с волонтерами республики. — Нам нужно подумать о гарантиях для добровольцев. У нас уже есть страховые организации, готовые поддержать это начинание. Средства мы найдем.

Поправка в закон «О государственной поддержке благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности в Башкортостане» предусматривает уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование волонтера, либо на страхование его жизни или здоровья, или в форме возмещения понесенных добровольцем расходов на приобретение указанных товаров, услуг.