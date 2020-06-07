Шаранский район Башкирии примет Всемирную фольклориаду в 2021 году
Об этом заявил глава региона Радий Хабиров во время рабочей поездки в Шаранский район.
В Шаране модернизируют центральную площадь и прилегающий к ней парк.
— Мы поможем привести площадь в современный вид и сделаем здесь одну из площадок Всемирной фольклориады, которая пройдёт в следующем году, — отметил глава республики.
Также в райцентре продолжается реконструкция сквера «Скорбящая мать» в рамках программы «Формирование современной городской среды» (стоимость объекта — 5,5 млн руб.). По словам главы муниципалитета Ильгиза Самигуллина, здесь создали мемориальный комплекс, установив памятные стелы Героям Советского Союза — уроженцам района Михаилу Егорову, Зайнулле Мустакимову, Миргаю Фархутдинову, Леониду Цибизову, Дмитрию Кармишину и полному кавалеру ордена Славы Салиху Сабитову.
Напомним, Всемирная фольклориада должна была пройти в июле, но была перенесена на следующий год из-за пандемии коронавируса. После переговоров со всеми сторонами Правительство Республики Башкортостан предложило новые даты проведения — это июнь — начало июля 2021 года.
Фольклориада проходит один раз в четыре года, это своеобразная Олимпиада фольклорного творчества. Решение о том, что Россия примет Фольклориаду-2020 было озвучено в рамках 45-го Всемирного конгресса и Генеральной Ассамблеи CIOFF в 2015 году в Перу.