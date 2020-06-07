Шаранский район Башкирии примет Всемирную фольклориаду в 2021 году

В Шаране модернизируют центральную площадь и прилегающий к ней парк.

— Мы поможем привести площадь в современный вид и сделаем здесь одну из площадок Всемирной фольклориады, которая пройдёт в следующем году, — отметил глава республики.

Также в райцентре продолжается реконструкция сквера «Скорбящая мать» в рамках программы «Формирование современной городской среды» (стоимость объекта — 5,5 млн руб.). По словам главы муниципалитета Ильгиза Самигуллина, здесь создали мемориальный комплекс, установив памятные стелы Героям Советского Союза — уроженцам района Михаилу Егорову, Зайнулле Мустакимову, Миргаю Фархутдинову, Леониду Цибизову, Дмитрию Кармишину и полному кавалеру ордена Славы Салиху Сабитову.

Напомним, Всемирная фольклориада должна была пройти в июле, но была перенесена на следующий год из-за пандемии коронавируса. После переговоров со всеми сторонами Правительство Республики Башкортостан предложило новые даты проведения — это июнь — начало июля 2021 года.