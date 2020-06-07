Минздрав Башкирии рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в республике

В стационарах республики в настоящее время находится 1062 человек, из них в тяжелом состоянии 32 пациента. На аппаратах искуственной вентиляции легких — 7 человек.

На амбулаторном лечении находится 1411 человек. Выписано за сутки — 8 человек (в сводках на сайте стопкоронавирус.рф количество выздоровевших составляет 115 человек), общее число выписанных составляет 1437 человек.

За сутки госпитализировано с внебольничной пневмонией 98 человек, выписано — 46.