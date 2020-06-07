Минздрав Башкирии рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в республике
Сегодня, 16:24ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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Количество заболевших в регионе приближается к 4 тысячам человек.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В стационарах республики в настоящее время находится 1062 человек, из них в тяжелом состоянии 32 пациента. На аппаратах искуственной вентиляции легких — 7 человек.
На амбулаторном лечении находится 1411 человек. Выписано за сутки — 8 человек (в сводках на сайте стопкоронавирус.рф количество выздоровевших составляет 115 человек), общее число выписанных составляет 1437 человек.
За сутки госпитализировано с внебольничной пневмонией 98 человек, выписано — 46.
Отметим, что в регионе после небольшого снижения количества заболевших были сняты некоторые ограничения, введенные в период карантина. При этом за последние несколько дней ежедневное количество выявленных зараженных увеличилось на несколько десятков.
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