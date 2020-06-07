Еще 96 за сутки: количество зараженных коронавирусом в Башкирии быстро растет

За минувшие сутки в Башкирии выявлено еще 96 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом в регионе за пандемию количество зараженных составляет на данный момент 3928 человек.

За сутки выздоровело 115 человек. Общее число выздоровевших в Башкирии — 1437.

Количество летальных случаев не изменилось — от коронавируса в регионе умерло 18 человек.

Отметим, что в регионе после некоторого снижения количества заболевших были сняты некоторые ограничения, введенные в период карантина$ за последние несколько дней ежедневное количество выявленных зараженных увеличилось на несколько десятков.