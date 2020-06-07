Еще 96 за сутки: количество зараженных коронавирусом в Башкирии быстро растет
Свежие данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.
За минувшие сутки в Башкирии выявлено еще 96 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом в регионе за пандемию количество зараженных составляет на данный момент 3928 человек.
За сутки выздоровело 115 человек. Общее число выздоровевших в Башкирии — 1437.
Количество летальных случаев не изменилось — от коронавируса в регионе умерло 18 человек.
Отметим, что в регионе после некоторого снижения количества заболевших были сняты некоторые ограничения, введенные в период карантина$ за последние несколько дней ежедневное количество выявленных зараженных увеличилось на несколько десятков.
Медиакорсеть также подробно рассказала, что ситуация с коронавирусом может пагубно повлиять на психическое здоровье людей. Эксперты отмечают, что на фоне тревожности, депрессии и неопределенности, жители республики могут больше чем обычно употреблять спиртные напитки. Подробнее об этом читайте здесь.