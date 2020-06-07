Среди взрослых поликлиник лучшими стали отделения в Стерлибашевской ЦРБ (79,59 балла), Балтачевской ЦРБ (74,27) и Бакалинской ЦРБ (73,34). Самый низкий рейтинг у городской больницы Салавата (41,07), уфимских больниц № 13 (41,37) и № 8 (48,72). Об этом сообщает ufatime.ru.

Что касается детских поликлиник, самый высокий рейтинг у отделения при Языковской ЦРБ (97,56), поликлиник в Толбазинской ЦРБ (95,38) и в Аскинской ЦРБ (91,87). Наименьшее количество баллов у отделения Белебеевской ЦРБ (55,32), Чишминской ЦРБ (59,20) и Краснокамской ЦРБ (63,52).

Женская консультация в Акъярской больнице по итогам признана лучшей (92,54), также высокие показатели у женских консультаций в Бурзянской ЦРБ (90,15) и Аскинской ЦРБ (89,60). Женская консультация в Дёмской городской больнице заняла последнее место (46,80), так же низкие результаты у консультаций в Кармаскалинской ЦРБ (58,44) и в Калтасинской ЦРБ (63,93).

Среди больниц сразу 5 лидеров со стопроцентным результатом: Республиканский кожно-венерологический диспансер № 1 (Уфа), кожно-венерологический диспансер (Стерлитамак), кожно-венерологический диспансер (Салават), Республиканская клиническая психиатрическая больница и Республиканский психотерапевтический центр. Наименьшее количество баллов у Ишимбайской центральной районной больницы (47,14), Баймакской ЦРБ (61,68) и Месягутовской больницы (62,68).

Из станций скорой медицинской помощи лидером стала станция при Исянгуловской ЦРБ, которая набрала 99,72 балла. Также высокие показатели у станций в Мелеузовской ЦРБ (82,55 балла) и Янаульской ЦРБ (81,72 балла). Самые низкие результаты — у станций при Малоязовской больнице (5,07 балла), при Кармаскалинской ЦРБ (7,79 балла) и в Аскаровской ЦРБ (10 баллов).