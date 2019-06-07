Экс-министр юстиции Башкирии возглавил парк «Патриот» на месте бывшей военной части

По данным Спарк-Интерфакс, 5 июня была зарегистрирована автономная некоммерческая организация «Парк культуры и отдыха «Патриот». Основной вид деятельности — деятельность спортивных объектов. Парк «Патриот» полностью принадлежит министерству образования Башкирии.

Генеральным директором парка назначен Александр Старшинин. Одновременно он является гендиректором ООО «Дирекция по строительству центра современного искусства» и директором ООО «Три берега».

Ранее Александр Старшинин был министром юстиции Башкирии — с 2006 по 2008 годы, а в марте 2016 года был назначен руководителем Агентства по привлечению инвестиций, которое было ликвидировано 6 октября этого же года.

Про проект парка «Патриот» стало известно в апреле 2019 года. Военком Башкирии Игорь Харченко рассказал о том, что врио главы Башкирии Радий Хабиров посмотрел и решил в республике сделать парк «Патриот».

— У нас есть возможность организовать громаднейший круглогодичный парк на территории недействующей воинской части в поселке Алкино под Уфой. Основные здания — казарма на 800 мест и столовая — целы, их обследовали, они могут использоваться, естественно, с каким-то ремонтом», — сообщил на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» Игорь Харченко.

Он добавил, что на территории площадью около 150-300 га будет воссоздана «партизанская деревня» времен Великой Отечественной войны. По его словам, на территории парка предполагается разместить республиканский центр патриотического воспитания, сотрудники которого будут работать с детьми.

Финансирование строительства парка планируется за счет средств регионального бюджета. Затраты на содержание объекта не уточнялись.

По мнению Игоря Харченко, работы будут полностью завершены к 2025 году, а «партизанская деревня» должна быть построена уже в сентябре 2019 года.