В Уфе девочку с психическим расстройством нашли в шалаше в лесу

Накануне, 6 июня, стало известно, что в Уфе волонтеры нашли 16-летнюю Диану Шаяхметову, пропавшую два дня назад. Об этом сообщил в соцсетях руководитель группы поиска пропавших людей в РБ Павел Нестеров.

По его словам, дважды волонтерам звонили прохожие с сообщениями, что видели беглянку катавшейся в автобусе в районе остановок «Ботанический сад» и «ВДНХ». Волонтеры начали обследовать прилегающую территорию и в лесопосадке нашли Диану в самодельном шалаше.