В российских городах принимающих ЧМ-2018 ограничат полеты дронов

В столице России за полетами беспилотников станет следить Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП). Об этом седьмого июня пишет газета «Известия».

В городах принимающих ЧМ-2018 введут запретные зоны для полетов дронов. К таким местам причислят территории прилегающие к спортивным аренам, стадионам, тренировочным футбольным полям и базам членов сборных. Также запретными зонами на некоторое время станет ряд земель вокруг городов-участников Чемпионата. Ограничительные правила будут действовать в период с первого июня по 17 июля 2018 года.

По словам старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов на транспорте ММТП Антона Алексеева, его ведомство станет внимательно следить за исполнением запретов. Нарушителей ждут штрафы. Обычных граждан станут штрафовать на сумму от 2 000 до 5 000 рублей, а должностных лиц — на 25 000 — 30 000 рублей. Юридических лиц ждет наказание в размере 250 000 — 300 000 рублей или приостановление деятельности на два месяца.