В Башкирии чиновники Госкомтранса скрывали свои доходы, квартиры и иномарки

Прокуратура республики выявила нарушения антикоррупционного законодательства в Государственном комитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству, об этом сообщается на сайте ведомства. Выяснилось, что некоторые служащие Госкомтранса РБ скрывали свои доходы и не отчитались о приобретении дорогостоящего имущества.

Ведущий специалист в 2017 году приобрела в Уфе квартиру, стоимость которой в четыре раза превышала ее доход за три предшествующих периода и не представила сведения о расходах и об источниках совершения сделки.

Заведующий сектором Госкомитета купил иномарку бизнес-класса и не указал полные сведения о доходах, на которые он ее приобрел. Кроме того, он не уведомил работодателя о том, что преподает одном из учебных заведений столицы.

Прокуратура республики инициировала контроль за расходами чиновников и внесла в адрес руководителя ведомства представление с требованием привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.