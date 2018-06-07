Роскачество: 25% молока из ПФО является некачественным

Молоко в ЦФО изучали по 26 параметрам качества и безопасности. Речь идет о проверке объемов содержания в нем растительных жиров, антибиотиков, сухого молока, бактерий и прочих компонентов. Пробы были взяты с продукции 16 торговых молочных марок из Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Орловской, Рязанской, Тверской и Тульской областях.