Роскачество: 25% молока из ПФО является некачественным
Сегодня, 18:39Общество
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По данным Роскачества, в 25% молока произведенного в Центральном федеральном округе (ЦФО) Российской Федерации не соблюдены стандарты качества.
Надзорный орган провел проверку производителей молока с массовой долей жира 3,2%. Об этом пишет портал rns.online.
Молоко в ЦФО изучали по 26 параметрам качества и безопасности. Речь идет о проверке объемов содержания в нем растительных жиров, антибиотиков, сухого молока, бактерий и прочих компонентов. Пробы были взяты с продукции 16 торговых молочных марок из Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Орловской, Рязанской, Тверской и Тульской областях.
Специалисты установили, что лишь 75% изготовленного в ЦФО молока соответствует стандартам качества. Сотрудники Роскачества советуют россиянам принимать во внимание их рейтинг производителей молока, а не конечную стоимость продукта.
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