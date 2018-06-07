Путин потребовал сделать окупаемыми объекты ЧМ-2018

Заявление президента прозвучало в ходе «прямой линии». Путин указал на необходимость недопущения появления на новых стадионах рынков, как это было в 1990-е. Инфраструктуру необходимо использовать по назначению. Так ее можно приспособить для развития массового спорта в России.