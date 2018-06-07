Путин потребовал сделать окупаемыми объекты ЧМ-2018
Сегодня, 18:56Общество
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Президент России Владимир Путин призвал чиновников принять меры для того, чтобы возведенная к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года инфраструктура могла себя окупать.
Глава государства распорядился использовать новые футбольные объекты для массового спорта. Об этом шестого июня пишет газета «Известия».
Заявление президента прозвучало в ходе «прямой линии». Путин указал на необходимость недопущения появления на новых стадионах рынков, как это было в 1990-е. Инфраструктуру необходимо использовать по назначению. Так ее можно приспособить для развития массового спорта в России.
Путин выразил надежду, что на грядущем ЧМ-2018 сборная РФ по футболу «выстрелит» и покажет свои лучшие качества.
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