Названа дата рассмотрения судом иска Прохорова к Навальному

Заседание начнется в 10:00 по московскому времени. Об этом пишет портал rns.online.

Прохоров обратился в Люблинский суд Москвы с требованием защитить свои честь и достоинство. Бизнесмену не понравилось расследование ФБК, в котором рассказывалось как он купил у вице-премьера России Александра Хлопонина виллу в Италии. Сумма сделки составила 35,5 миллиона евро. В видео расследователи назвали данное приобретение «взяткой».