Названа дата рассмотрения судом иска Прохорова к Навальному
Сегодня, 18:48Общество
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Суд рассмотрит по существу иск руководителя «Онэксима» Михаила Прохорова к главе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному 26 июня.
Заседание начнется в 10:00 по московскому времени. Об этом пишет портал rns.online.
Прохоров обратился в Люблинский суд Москвы с требованием защитить свои честь и достоинство. Бизнесмену не понравилось расследование ФБК, в котором рассказывалось как он купил у вице-премьера России Александра Хлопонина виллу в Италии. Сумма сделки составила 35,5 миллиона евро. В видео расследователи назвали данное приобретение «взяткой».
По словам источника издания в Люблинском суде Москвы, Навальный и Прохоров на мировую не пошли. Таким образом, точку в этом деле поставит суд.
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