Греф: развитие высоких технологий расшатывает нервную систему человека

Вызывает заболевания нервной системы, по мнению российского чиновника, быстрое развитие технологий. Об этом пишет портал rns.online.

Люди стали чаще испытывать дискомфорт. Расшатанные нервы стали «главной инфекцией в мире», сказал Греф во время своего выступления на Международном финансовом конгрессе.

Он добавил, что раньше цивилизация развивалась линейно, также как и человечество. Люди чувствовали себя комфортно. Быстрое развитие и экспоненциальный рост технологий изменили мир, что негативно отражается на нервной системе людей.