В Башкирии на праздники изменится движение электричек

Башкортостанская пригородная пассажирская компания просит пассажиров планировать свои поездки заранее.

В Башкирии на праздники будет изменено движение пригородных поездов, сообщили в администрации Уфы со ссылкой на ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» изменяет расписание движения пригородных поездов.

9 июня 2017 года движение пригородных поездов будет осуществляться по рабочему дню пятницы, 10, 11 июня - по выходному дню субботы; 12 июня - по выходному дню воскресенья; 13 июня - по рабочему дню понедельника. Время московское.