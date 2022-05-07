За школу-недострой в районе Башкирии возьмется подрядчик по ковид-госпиталям

За школу-недострой в районе Башкирии возьмется подрядчик по ковид-госпиталям
За школу-недострой в районе Башкирии возьмется подрядчик по ковид-госпиталям
Вчера, 15:40ОбществоНаталья БалыковаФото: телеграм-канал Андрея Назарова
Теперь сдать объект планируют к 1 сентября текущего года, сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

«Я понимаю возмущение жителей Баймакского района, которые вовремя не получили эту школу», — написал он по итогам посещения стройплощадки.

Андрей Назаров сообщил, что здание осталось недостроенным по вине «недобросовестного подрядчика». Однако теперь работы возобновились, возведение школы будет завершено в срок — к 1 сентября текущего года. По словам премьер-министра, эта задача амбициозная, но выполнимая. А для того, чтобы на этот раз сроки были соблюдены, часть работ выполнит компания «Башеврокуб» в статусе субподрядчика.

Старое здание школы в 2018 году признали аварийным, поэтому, как заявляли местные жители, с 2019 года их дети были вынуждены учиться «где попало». Школьники младших классов занимались в детском саду, дети постарше ездили в Сибай. Строительство нового здания началось в 2020 году, тогда завершить работы обещали к 1 сентября 2021 года. Однако этого не произошло, и в январе этого года сельчане в видеообращении попросили президента страны Владимиру Путину помочь им в решении проблемы.

Между тем власти Башкирии уже обращали внимание на срыв строительства социальных объектов. Так, в декабре прошлого года Андрей Назаров потребовал уволить чиновников Минстроя и подведомственного ему Управления капитального строительства за то, что поликлиники и школы не были возведены в срок. Однако отставки среди руководства ведомств за этим не последовали.

Ранее завод «Башеврокуб» поставлял модульные конструкции для возведения ковид-госпиталей. Все медучреждения строились в максимально короткие сроки.

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