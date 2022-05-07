За школу-недострой в районе Башкирии возьмется подрядчик по ковид-госпиталям

Старое здание школы в 2018 году признали аварийным, поэтому, как заявляли местные жители, с 2019 года их дети были вынуждены учиться «где попало». Школьники младших классов занимались в детском саду, дети постарше ездили в Сибай. Строительство нового здания началось в 2020 году, тогда завершить работы обещали к 1 сентября 2021 года. Однако этого не произошло, и в январе этого года сельчане в видеообращении попросили президента страны Владимиру Путину помочь им в решении проблемы.