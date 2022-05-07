В Уфе закрывают проезд в исторический центр

Запрет на проезд по центральным улицам вводится в связи с церемонией закладки капсул с землей в основание памятника генералу Шаймуратову. В воскресенье, 8 мая, с 10:00 до 14:00 будут закрыты улицы Советская на участке от улицы Заки Валиди до улицы Октябрьской революции, улица Цюрупы на участке от Заки Валиди до Пушкина и участок самой улицы Пушкина от ее пересечения с Цюрупы до улицы Ленина.