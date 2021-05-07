Законопроект Курултая Башкирии об обязательном чипировании рассмотрит Госдума

Законопроект Курултая Башкирии об обязательном чипировании рассмотрит Госдума
Законопроект Курултая Башкирии об обязательном чипировании рассмотрит Госдума
Сегодня, 12:46ОбществоИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
Башкирские депутаты внесли в нижнюю палату парламента предложение обязать владельцев животных чипировать своих питомцев.

Парламенты нескольких регионов поддержали инициативу парламентариев Башкирии. Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев полагает, что нововведение облегчит поиск потерявшихся животных и поможет привлекать хозяев к ответственности за агрессивное поведение их питомцев.

«Такая мера позволит минимизировать распространение заразных болезней среди животных и предупредить увеличение численности бродячих собак и кошек. Люди заводят собак и не контролируют их, особенно в сельской местности. Многие впоследствии выбрасывают на улицу. Отсюда стаи бродячих животных», – прокомментировал Константин Толкачев.

«Если Госдума примет законопроект, это позволит гуманными способами снизить численность бездомных животных и гарантировать людям безопасность. Мы постараемся выстроить коммуникации и с парламентами других регионов по этому вопросу, чтобы заручиться максимальной поддержкой. Проблема актуальна для всей страны, и решать ее нужно консолидировано»Константин Толкачев

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