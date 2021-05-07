Законопроект Курултая Башкирии об обязательном чипировании рассмотрит Госдума

«Если Госдума примет законопроект, это позволит гуманными способами снизить численность бездомных животных и гарантировать людям безопасность. Мы постараемся выстроить коммуникации и с парламентами других регионов по этому вопросу, чтобы заручиться максимальной поддержкой. Проблема актуальна для всей страны, и решать ее нужно консолидировано»Константин Толкачев