Внеплановое совещание, новый штамм и туристический кэшбэк. Итоги дня в Башкирии

В социальных сетях медики Центральной городской больницы (ЦГБ) Сибая жалуются на ультимативные требования обязательной вакцинации от руководства больницы. По словам работников больницы, даже наличие антител к коронавирусной инфекции не является основанием для отказа, хотя по закону, эта причина является чуть ли не единственным основанием для медотвода.