Внеплановое совещание, новый штамм и туристический кэшбэк. Итоги дня в Башкирии

Внеплановое совещание, новый штамм и туристический кэшбэк. Итоги дня в Башкирии
Внеплановое совещание, новый штамм и туристический кэшбэк. Итоги дня в Башкирии
Вчера, 21:13ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Главные новости Уфы и Башкирии на 7 мая 2021 года.

Башкирские депутаты внесли в нижнюю палату парламента предложение обязать владельцев животных чипировать своих питомцев. Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев полагает, что нововведение облегчит поиск потерявшихся животных и поможет привлекать хозяев к ответственности за агрессивное поведение их питомцев.

Глава республики Радий Хабиров собрал глав муниципалитетов и правительство в выходной для того, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом в преддверии праздничных мероприятий. Глава напомнил, что президент России принял решение сделать выходные непрерывными для уменьшения риска распространения коронавирусной инфекции. Контакты в период праздников должны были быть сведены к минимуму.

В Башкирии выявлен случай заражения британским штаммом коронавирусной инфекции. Об этом на оперативном совещании сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Анна Казак.

В социальных сетях медики Центральной городской больницы (ЦГБ) Сибая жалуются на ультимативные требования обязательной вакцинации от руководства больницы. По словам работников больницы, даже наличие антител к коронавирусной инфекции не является основанием для отказа, хотя по закону, эта причина является чуть ли не единственным основанием для медотвода.

Жители Башкирии смогут вернуть до 80% стоимости путевок в детские лагеря. Программа компенсации стоимости путевок в детские лагеря республики стартует 20 мая. Рассказываем об условиях участия в программе.

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