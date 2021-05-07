В Уфе во время репетиции парада Победы загорелся танк

В Уфе во время репетиции парада Победы загорелся танк
В Уфе во время репетиции парада Победы загорелся танк
Вчера, 20:55ОбществоАлександра КонстантиноваФото: vk.com
Сегодня на проспекте Октября в Уфе прошла генеральная репетиция парада Победы. Однако в ходе мероприятия произошёл пожар - загорелся танк.

Инцидент с танком попал в кадр очевидцев.

Как сообщает «Эхо Москвы в Уфе», загорелся танк из ретро-части парада. Пожарные, которые дежурили поблизости, оперативно потушили машину.

По предварительным данным, никто в ходе инцидента не пострадал. Предположительно, танк мог загореться из-за остатков топлива на корпусе машины.

Напомним, 9 мая в Уфе пройдет торжественная церемония возложения цветов в парке Победы. На проспекте Октября пройдет шествие военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и организация. Мероприятие завершится праздничными салютами площади имени Ленина и перед Дворцом культуры «Моторостроитель».

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