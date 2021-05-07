В Уфе во время репетиции парада Победы загорелся танк

Инцидент с танком попал в кадр очевидцев.
Как сообщает «Эхо Москвы в Уфе», загорелся танк из ретро-части парада. Пожарные, которые дежурили поблизости, оперативно потушили машину.
По предварительным данным, никто в ходе инцидента не пострадал. Предположительно, танк мог загореться из-за остатков топлива на корпусе машины.
Напомним, 9 мая в Уфе пройдет торжественная церемония возложения цветов в парке Победы. На проспекте Октября пройдет шествие военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и организация. Мероприятие завершится праздничными салютами площади имени Ленина и перед Дворцом культуры «Моторостроитель».