Сибайские медработники жалуются на принудительную вакцинацию от коронавируса

- Медработники превратились в стихийных антипрививочников, недоверие к вакцине есть, но с точки зрения законодательства оно неоправданно. По закону все медработники должны быть привиты. Но угрозы отстранить от работы недопустимы, по закону отсутствие прививки может быть основанием для отстранения от работы в ковид-госпиталях. Но и отказаться от прививки нельзя, только заявить медотвод, основанием для которого служит наличие антител. В любом случае перед вакцинацией необходима консультация с врачом, - подитожил он.