Сибайские медработники жалуются на принудительную вакцинацию от коронавируса

В социальных сетях медики Центральной городской больницы (ЦГБ) Сибая жалуются на ультимативные требования обязательной вакцинации от руководства больницы. По словам работников больницы, даже наличие антител к коронавирусной инфекции не является основанием для отказа, хотя по закону, эта причина является чуть ли не единственным основанием для медотвода.
Координатор профсоюза «Действие» в Башкирии Антон Орлов пояснил, что прививка от Ковид внесена в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям.
- Медицинские работники относятся к приоритету первой группы, соответственно им постановка прививки необходима для работы. Но постановка ультиматума от руководства в таком виде действительно недопустима, так как она попросту незаконна, – сообщил Орлов.
Он также уточнил, что не обладает конкретной информацией про Сибай, так как у профсоюза нет местной ячейки. При этом заметил, что наличие антител является одним из немногочисленных показаний для медотвода.
- Медработники превратились в стихийных антипрививочников, недоверие к вакцине есть, но с точки зрения законодательства оно неоправданно. По закону все медработники должны быть привиты. Но угрозы отстранить от работы недопустимы, по закону отсутствие прививки может быть основанием для отстранения от работы в ковид-госпиталях. Но и отказаться от прививки нельзя, только заявить медотвод, основанием для которого служит наличие антител. В любом случае перед вакцинацией необходима консультация с врачом, - подитожил он.
Оперативно связаться с ЦГБ Сибая и региональным минздравом не удалось. В минздрав Башкирии направлен соответствующий запрос.