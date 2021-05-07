Сибайские медработники жалуются на принудительную вакцинацию от коронавируса

Сибайские медработники жалуются на принудительную вакцинацию от коронавируса
Сибайские медработники жалуются на принудительную вакцинацию от коронавируса
Сегодня, 17:19ОбществоИрина ДеревянчукФото: regpovestka.ru
Медики жалуются на угрозы от руководства за отказ даже по медицинским показаниям

В социальных сетях медики Центральной городской больницы (ЦГБ) Сибая жалуются на ультимативные требования обязательной вакцинации от руководства больницы. По словам работников больницы, даже наличие антител к коронавирусной инфекции не является основанием для отказа, хотя по закону, эта причина является чуть ли не единственным основанием для медотвода.

Координатор профсоюза «Действие» в Башкирии Антон Орлов пояснил, что прививка от Ковид внесена в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям.

- Медицинские работники относятся к приоритету первой группы, соответственно им постановка прививки необходима для работы. Но постановка ультиматума от руководства в таком виде действительно недопустима, так как она попросту незаконна, – сообщил Орлов.

Он также уточнил, что не обладает конкретной информацией про Сибай, так как у профсоюза нет местной ячейки. При этом заметил, что наличие антител является одним из немногочисленных показаний для медотвода.

- Медработники превратились в стихийных антипрививочников, недоверие к вакцине есть, но с точки зрения законодательства оно неоправданно. По закону все медработники должны быть привиты. Но угрозы отстранить от работы недопустимы, по закону отсутствие прививки может быть основанием для отстранения от работы в ковид-госпиталях. Но и отказаться от прививки нельзя, только заявить медотвод, основанием для которого служит наличие антител. В любом случае перед вакцинацией необходима консультация с врачом, - подитожил он.

Оперативно связаться с ЦГБ Сибая и региональным минздравом не удалось. В минздрав Башкирии направлен соответствующий запрос.

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