«Россети» отдали музеям Москвы и Санкт-Петербурга фрагменты «Кабеля жизни»

В преддверии Дня Победы компания «Россети» передала музеям Москвы и Санкт-Петербурга фрагменты «Кабеля жизни». Торжественные мероприятия прошли в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге и Музее Победы в Москве.

Как сообщает gorod55.ru, благодаря уникальному «Кабелю жизни», изготовленному в осажденном Ленинграде, была проложена линия электропередачи по дну Ладожского озера и в 1942 году прорвана энергетическая блокада города на Неве. Церемония передачи фрагментов кабеля в Санкт-Петербурге состоялась с участием губернатора города Александра Беглова, генерального директора «Россетей» Андрея Рюмина и директора Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елены Лезик. По словам генерального директора компании «Россети» Андрея Рюмина, прокладка «Кабеля жизни» по дну Ладожского озера стала настоящим подвигом, возможным благодаря мужеству и героизму участников этого события. «Сегодня у нас есть возможность еще раз выразить огромную благодарность нашим коллегам – ленинградским энергетикам, – сказал он. – Во время одного из самых сложных и жестоких периодов войны благодаря им в осажденном городе вновь появился свет, а вместе с ним и вера людей в Победу». По словам губернатора Александра Беглова, в тяжелые блокадные годы энергетики совершили настоящий подвиг. За 48 дней они проложили по дну Ладожского озера кабель, который позволил снабжать город электричеством. «Первый ток был дан 23 сентября 1942 года - энергетическая блокада города была прорвана», - отметил он. А фрагмент «Кабеля жизни» в столичный Музей Победы на Поклонной горе был передан первым заместителем гендиректора – главным инженером «Россетей» Андреем Майоровым. Когда началась война, Ленинград был отрезан от основных электростанций. Из-за этого перестал работать транспорт, в домах не стало света, прекратилась подача воды. Электроэнергии еле хватало даже для работы хлебозаводов и нужд обороны. Чтобы прорвать энергетическую блокаду, было решено реализовать проект, предусматривающий восстановление снабжения от Волховской ГЭС. В ходе самого сложного этапа предстояло проложить кабельные линии по дну Ладожского озера на глубине 18–20 метров. Специалистами «Ленэнерго» была разработана уникальная технология. Поскольку шли постоянные обстрелы, всю вставку длиной 22,5 километра сначала монтировали и укладывали в трюм баржи, а прокладывали ее по ночам. 23 сентября 1942 года пришел конец энергетической блокаде Ленинграда. Работа линии «Волховская ГЭС – Ленинград Ладожская» продолжалась до 15 мая 1944 года. По ней было передано свыше 30 млн кВт·ч электроэнергии в осажденный город.

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