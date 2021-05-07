Радий Хабиров навестил ветерана войны и подарил ему телевизор

Глава региона подарил ветерану новый телевизор. Хабиров заявил, что участников Великой Отечественной войны необходимо окружать заботой и вниманием, помогать им в решении бытовых проблем, сообщается на сайте главы Башкирии.
Сафетдин Гуламанова был призван на военную службу в феврале 1944 года. Он принимал участие в войне с Японией. Ветеран награждён несколькими военными наградами. У него есть четверо детей, девять внуков и 11 правнуков.
Напомним, 9 мая в Уфе пройдет торжественная церемония возложения цветов в парке Победы. На проспекте октября пройдет шествие военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и организация. Мероприятие завершится праздничными салютами площади имени Ленина и перед Дворцом культуры «Моторостроитель».