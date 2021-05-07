Радий Хабиров дал главам районов неделю на улучшение показателей вакцинации

Радий Хабиров дал главам районов неделю на улучшение показателей вакцинации
Радий Хабиров дал главам районов неделю на улучшение показателей вакцинации
Сегодня, 16:59ОбществоИрина ДеревянчукФото: glavarb.ru
При этом Александр Сидякин заявил, что вовлеченность каждого главы это главный критерий успеха в борьбе с коронавирусом.

Подводя итоги совещания Радий Хабиров заявил, что сегодня нет задачи важнее чем вакцинация. Он предупредил глав районов, что лидеров антирейтинга уже в следующий понедельник пригласят к главе на разговор.

Радий Хабиров также назвал этот процесс призыва прививаться интеллектуальным и призвал не ломать людей через колено, а убеждать. Также важной задачей он назвал противодействие контр-пропаганде против российской вакцины.

«Если у вас есть другие предложения, как остановить коронавирусную инфекцию – я их выслушаю, но других способов нет» – резюмировал Хабиров.

Глава региона также обратился к первому заместителю министра здравоохранения с просьбой проверить 48-часовую готовность развернуть специализированные стационары на месте резервных.

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