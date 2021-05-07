Радий Хабиров дал главам районов неделю на улучшение показателей вакцинации

При этом Александр Сидякин заявил, что вовлеченность каждого главы это главный критерий успеха в борьбе с коронавирусом.

Подводя итоги совещания Радий Хабиров заявил, что сегодня нет задачи важнее чем вакцинация. Он предупредил глав районов, что лидеров антирейтинга уже в следующий понедельник пригласят к главе на разговор. Радий Хабиров также назвал этот процесс призыва прививаться интеллектуальным и призвал не ломать людей через колено, а убеждать. Также важной задачей он назвал противодействие контр-пропаганде против российской вакцины. «Если у вас есть другие предложения, как остановить коронавирусную инфекцию – я их выслушаю, но других способов нет» – резюмировал Хабиров. Глава региона также обратился к первому заместителю министра здравоохранения с просьбой проверить 48-часовую готовность развернуть специализированные стационары на месте резервных.

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