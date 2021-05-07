Популярный врач Глеб Глебов проведет бесплатный прием пациентов в Уфе
Вчера, 20:08ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Instagram Глеб Глебов

Популярный врач Глеб Глебов проведет бесплатный прием пациентов в Уфе

Бывший врач ковид-госпиталя в Зубово Глеб Глебов устроит день бесплатного приёма пациентов в частной уфимской клинике, в которой он сейчас работает.

Доктор отметил, что он с командой врачей разработал действенные методики по реабилитации после COVID-19. При этом к каждому пациенту будет подбираться индивидуальный подход, сообщил Глебов на своей странице Instagram.

Бесплатный приём пациентов по вопросам о восстановлении после коронавируса состоится 14 мая. Однако предварительно необходимо записаться по номеру телефона: 8-347-225-60-25. Глебов надеется, что в скором времени его коллеги также будут проводить бесплатные приёмы раз в месяц.

- Решили опираться на главный принцип - человечность. Мы понимаем, что живем не в легкое время, и люди важнее, - написал врач.

Напомним, Глеб Глебов лишился работы в зубовском центре в конце марта, когда в ковид-госпиталях Башкирии начались сокращения сотрудников в связи со снижением числа заболевших. Однако в конце апреля он устроился на новую работу, став главным врачом четырёх частных клиник.

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