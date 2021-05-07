Невероятное путешествие: как жители Башкирии в годы войны помогали Украине

А дорога ведет вперед. Так и шли все время по тракту, ночевали всегда под открытым небом. Теперь для них дом — поле. В дождь ветхая одежонка промокала до нитки, вода стекала ручьем. Замерзнут — зуб на зуб не попадает. И хоть были измучены до предела, все же не заболели, продержались. Как говорится, не порастет мхом катящийся камень. Видимо, спасение — в движении, болезням не угнаться за теми, кто беспрерывно в ходьбе, простуда их не берет. Лишь однажды, когда дул пронизывающий ветер и шел дождь со снегом, им выпало счастье, закрыв скотину в загон, ночевать в теплом доме. Обычно же их постель — на сырой земле, в объятиях природы.