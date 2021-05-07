На оперативном совещании в Правительстве Башкирии отчитались о ходе вакцинации

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии отчитались о ходе вакцинации
На оперативном совещании в Правительстве Башкирии отчитались о ходе вакцинации
Сегодня, 16:37ОбществоИрина ДеревянчукФото: admnytva.ru
«Иммунологическая подушка», которая поможет избежать новой волны заболевания, еще формируется.

Гульнара Зиннурова, первый заместитель министра здравоохранения республики рассказала о том какими темпами проходит вакцинация населения в Башкирии и привела точные данные. Она также отметила, что поставлена задача вакцинировать 60% населения.

На сегодняшний день в Башкирию поступило 367 834 дозы вакцины, это 19,3% от общего количества, которое должно поступить. Вакцинацию первым компонентом завершили 284 494 человек, 192 692 человека полностью завершили вакцинацию, это 67,7% от граждан, прошедших первый этап.

В республике работают 158 стационарных и мобильных пунктов вакцинации. Однако темпы вакцинации заместитель министра оценила невысоко, она заявила что «пока мы используем их неважно». Лидеры по количеству вакцинированных среди районов республики – Учалинский, Буздякский, Бижбулякский, Стерлибашевский и Чекмагушский. В аутсайдерах пока находятся Хайбуллинский, Белорецкий, Чишминский, Бурзянский и Мелеузовский районы.

Сегодня в Башкирии продолжают работу 11 госпиталей, 2 из них в Уфе. Коечный фонд соответствует нормативам. Места переведенные в резерв готовы при необходимости быть перепрофилированы под работу с коронавирусной инфекции.

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