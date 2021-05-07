На оперативном совещании в Правительстве Башкирии отчитались о ходе вакцинации

В республике работают 158 стационарных и мобильных пунктов вакцинации. Однако темпы вакцинации заместитель министра оценила невысоко, она заявила что «пока мы используем их неважно». Лидеры по количеству вакцинированных среди районов республики – Учалинский, Буздякский, Бижбулякский, Стерлибашевский и Чекмагушский. В аутсайдерах пока находятся Хайбуллинский, Белорецкий, Чишминский, Бурзянский и Мелеузовский районы.