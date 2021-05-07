Кабмин изменил порядок биржевых торгов топливом в целях контроля за ценообразованием

Кабмин изменил порядок биржевых торгов топливом в целях контроля за ценообразованием
Кабмин изменил порядок биржевых торгов топливом в целях контроля за ценообразованием
Вчера, 21:32ОбществоФото: government.ru
Кабинет министров РФ разработал изменения порядка биржевых торгов топливом. Нововведения направлены на осуществление контроля за стабилизацией цен на бензин и дизельное топливо.

Как пишет RT со ссылкой на официальный сайт российского правительства, введенные меры позволят предотвратить резкое повышение цен на моторное топливо. Данную инициативу утвердил председатель кабмина России Михаил Мишустин.

Теперь крупные отечественные нефтяные компании должны будут перенаправлять часть реализуемого ими топлива на биржу, чтобы АЗС могли купить его для дальнейшей продажи по рыночным ценам. Благодаря вступившему в силу постановлению государство получает возможность контролировать риски монопольного ценообразования.

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