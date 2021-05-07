«Газпром» бесплатно газифицирует дома россиян площадью до 300 квадратов

Однако отмечается, что строительство сетей внутри участка потребитель должен будет оплатить самостоятельно. Еще одно уточнение – бесплатная газификация коснется потребителей с максимальным часовым расходом газа до семи кубометров в час, и тех, чей земельный расположен на расстоянии не более 200 метров от газораспределительной сети.