«Газпром» бесплатно газифицирует дома россиян площадью до 300 квадратов

«Газпром» бесплатно газифицирует дома россиян площадью до 300 квадратов
«Газпром» бесплатно газифицирует дома россиян площадью до 300 квадратов
Сегодня, 09:48ОбществоИрина ДеревянчукФото: Андрей Лучников
Об этих планах сообщил директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

После того, как в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин возмутился необходимостью платы за подключение домов к газу, и поручил правительству совместно с регионами разработать план газификации, директор «Газпром межрегионгаз» сообщил, что возможность бесплатного подключения получат жилые дома площадью до 300 кв.м., сообщает издание КоммерсантЪ.

Однако отмечается, что строительство сетей внутри участка потребитель должен будет оплатить самостоятельно. Еще одно уточнение – бесплатная газификация коснется потребителей с максимальным часовым расходом газа до семи кубометров в час, и тех, чей земельный расположен на расстоянии не более 200 метров от газораспределительной сети.

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