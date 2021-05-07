Чернокопатели разрыли поляну у самого высокого в Башкирии водопада Гадельша

Местные жители до предела возмущены картиной, которую наблюдают на поляне у водопада Гадельша в Баймакском районе республики. Обязательно заметить, что водопад Гадельша (также известный как Ибрагимовский или Туялас) признан самым высоким водопадом республики. Общая высота водопада превышает 15 метров.
Местное население полагает, что вандалы искали золото простым способом – металлоискателем, снимая верхний слой черной земли погрузчиком.
«Теперь начали рыть уже те места, которые являются одними из достопримечательностей нашего района, куда обычно мы возим наших гостей, приехавших из других районов, чтобы показать красоту, в которой мы живем. Как такое возможно? Кто эти люди - нелюди? И почему они никого и ничего не боятся? И эта мерзкая новость накануне Дня победы, когда мы должны испытывать чувство гордости за сохраненное нашими дедами землю, землю, за которую они отдали свои жизни, но которое мы в мирное время не можем сберечь. Вместо гордости я испытываю чувство стыда.
Из нашей семьи мои два деда и сводный брат моего отца пали на полях Великой Отечественной войны. Мои мама и отец росли, выживали без отцов, не имея никакой поддержки. И ради чего? Чтобы какие-то любители легкой наживы оскверняли землю своими преступными действиями?» – задается вопросом на своей странице в социальной сети местный житель Ильсур Ильназаров.
Жители возмущены тем, что землю на поляне у водопада разворотили среди беда дня, вблизи автодороги, однако это не вызвало реакции или возмущения у правоохранителей и чиновников.
Мы обратились в Администрацию Баймакского района за комментариями, но судя по всему в Администрации выходной день – дозвониться не удалось.
Важно отметить, что экологические проблемы в Баймакском районе возникают регулярно. Население района регулярно вступает в конфликт с Администрацией. Так, в сентябре 2020 года Mkset сообщал, что жители Баймакского района выступили против разработки месторождения золота вблизи озера Талкас. Онлайн-трансляция схода проходила на Youtube-канале RusNews. Местные жители тогда заявили, что разработка месторождения повлияет на экологию местности, в частности, отразится на качестве питьевой воды и навредит озеру Талкас. В ходе мероприятия народ растянул огромный флаг Башкирии.
Планировалось, что работы будет проводить ООО «Семеновский рудник». 1 сентября 2020 года в селе Семеновское прошли общественные обсуждения по поводу открытия обогатительной фабрики. Слушания переросли в спор между противниками разработки месторождения и их оппонентами, которые боролись за рабочие места.
Также Mkset ранее уже сообщало о протестном движении в против строительства полигона ТКО в Башкирском Зауралье.
В начале июня 2020 года в окрестностях Сибая вновь прошли акции против строительства полигона твердых коммунальных отходов (ТКО). Тогда в акции приняли участие около 20 человек, значительно меньше, чем в прошлый раз. По мнению источника Медиакорсети, возможно, это связано с тем, что по итогам предыдущего пикета, когда почти все жители села Туяляс с плакатами выступили против строительства полигона ТКО возле их села, полиция устроила выяснение отношений с теми, кого сочла организаторами мероприятия.