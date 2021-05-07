Чернокопатели разрыли поляну у самого высокого в Башкирии водопада Гадельша

«Теперь начали рыть уже те места, которые являются одними из достопримечательностей нашего района, куда обычно мы возим наших гостей, приехавших из других районов, чтобы показать красоту, в которой мы живем. Как такое возможно? Кто эти люди - нелюди? И почему они никого и ничего не боятся? И эта мерзкая новость накануне Дня победы, когда мы должны испытывать чувство гордости за сохраненное нашими дедами землю, землю, за которую они отдали свои жизни, но которое мы в мирное время не можем сберечь. Вместо гордости я испытываю чувство стыда.