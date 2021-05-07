Банк «Открытие» организует развлекательную программу для болельщиков

Банк «Открытие» является генеральным партнером барнаульского этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В этом году финансовая организация в рамках соревнования проведет интерактивные развлечения для зрителей.

Издание muksun.fm. сообщает, что этап Кубка мира по гребле будет проводиться с 20 по 23 мая в городе Барнауле. Гости и участники спортивного события смогут посетить специальную шопинг-зону и приобрести экологически чистую продукцию, которую производят местные компании. Кроме этого, для зрителей и участников Кубка мира организуют много разных развлечений. К примеру, банком «Открытие» будет установлен специальный шатер, предназначенный для семейного отдыха. В нем будут проводить интерактивную игру River Rush, которая позволит гостям на время стать настоящими спортсменами и управлять лодкой, преодолевая различные препятствия на горной реке. Участник, набравший самое большое количество очков, станет победителем. Также для зрителей, купивших билеты в VIP-зону, предусмотрено бесплатное фирменное мороженое от банка «Открытие». Отмечается, что в этом году участвовать в спортивном событии будут порядка 400 спортсменов, представляющих 50 стран мира. За состязанием будут наблюдать около 20 тысяч зрителей. Регистрация завершится 11 мая. Лучшие в мире байдарочники и каноисты будут сражаться за шесть олимпийских лицензий и 38 комплектов наград.

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