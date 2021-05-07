Банк «Открытие» организует развлекательную программу для болельщиков

Банк «Открытие» организует развлекательную программу для болельщиков
Банк «Открытие» организует развлекательную программу для болельщиков
Вчера, 19:19ОбществоФото: pxhere.com
Банк «Открытие» является генеральным партнером барнаульского этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В этом году финансовая организация в рамках соревнования проведет интерактивные развлечения для зрителей. 

Издание muksun.fm. сообщает, что этап Кубка мира по гребле будет проводиться с 20 по 23 мая в городе Барнауле. Гости и участники спортивного события смогут посетить специальную шопинг-зону и приобрести экологически чистую продукцию, которую производят местные компании.

Кроме этого, для зрителей и участников Кубка мира организуют много разных развлечений. К примеру, банком «Открытие» будет установлен специальный шатер, предназначенный для семейного отдыха. В нем будут проводить интерактивную игру

River Rush, которая позволит гостям на время стать настоящими спортсменами и управлять лодкой, преодолевая различные препятствия на горной реке. Участник, набравший самое большое количество очков, станет победителем.

Также для зрителей, купивших билеты в VIP-зону, предусмотрено бесплатное фирменное мороженое от банка «Открытие».

Отмечается, что в этом году участвовать в спортивном событии будут порядка 400 спортсменов, представляющих 50 стран мира. За состязанием будут наблюдать около 20 тысяч зрителей. Регистрация завершится 11 мая. Лучшие в мире байдарочники и каноисты будут сражаться за шесть олимпийских лицензий и 38 комплектов наград.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы