Жителям Ямала дадут разрешение на охоту

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Администрация Ямала планирует разрешить весеннюю охоту, но только для граждан с пропиской в регионе. Об этом журналистам рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Отмечается, что этим губернатор удовлетворил просьбы регионального охотничьего сообщества, члены которого попросили разрешения на охоту только для жителей региона. Это было сделано с целью предотвращения рисков для распространения коронавирусной инфекции.
Как пишет RNS, при этом охотиться население ЯНАО сможет только в том районе своего проживания. Получение лицензии будет возможно тоже исключительно по месту прописки. Для проживающих в других регионах охота на Ямале будет под запретом.
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