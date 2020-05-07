Жителям Ямала дадут разрешение на охоту

Отмечается, что этим губернатор удовлетворил просьбы регионального охотничьего сообщества, члены которого попросили разрешения на охоту только для жителей региона. Это было сделано с целью предотвращения рисков для распространения коронавирусной инфекции.

Как пишет RNS, при этом охотиться население ЯНАО сможет только в том районе своего проживания. Получение лицензии будет возможно тоже исключительно по месту прописки. Для проживающих в других регионах охота на Ямале будет под запретом.