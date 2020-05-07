Во Владивостоке назначили нового главу полиции

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В городе Владивосток поменялся глава городского управления полиции. Теперь МВД в столице Дальнего Востока возглавит полковник Вадим Холмогоров.
В течение последних двух лет он занимал должность заместителя начальника городской полиции. Свою карьеру он начал более двух десятков лет назад – в 1997 году. Он трудился в криминальном блоке, получил несколько наград, сообщает ФедералПресс.
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