Власти Башкирии рассказали, как будут праздновать День Победы
В правительстве планируют отпраздновать этот день по полной программе.
О том, что войдет в мероприятия по празднованию 9 мая, сообщили на оперативном совещании в правительстве региона. План празднования представил замруководителя администрации главы республики по внутренней политике Урал Кильсенбаев.
По его словам, 9 мая первым делом состоится церемония встречи Звезды Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова. Смотреть церемонию можно будет только в режиме онлайн. Время начала трансляции будет озвучено позже.
Обращение президента Российской Федерации Владимира Путина можно будет посмотреть в 12:00, затем следующее мероприятие будет уже вечером – в 21:00 пройдет общероссийская акция «Минута молчания», начало праздничного салюта будет в 23:00, в 23:50 в знак памяти жители региона могут зажечь фонари у своих окон.