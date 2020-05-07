Власти Башкирии рассказали, как будут праздновать День Победы

О том, что войдет в мероприятия по празднованию 9 мая, сообщили на оперативном совещании в правительстве региона. План празднования представил замруководителя администрации главы республики по внутренней политике Урал Кильсенбаев.

По его словам, 9 мая первым делом состоится церемония встречи Звезды Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова. Смотреть церемонию можно будет только в режиме онлайн. Время начала трансляции будет озвучено позже.