В ЯНАО возобновили курсирование судов между Салехардом и Лабытнанги
7 мая, 17:21ОбществоФото: ru.m.wikipedia.org
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жители ЯНАО снова могут переправляться через реку Обь с помощью судов на воздушной подушке. Они курсируют между Лабытнанги и Салехардом.
Перевозка производится ежедневно с 7 до 23 часов, сообщает infox.ru.
Отмечается, что стоимость билета на судно осталась на уровне 2019 года. Проезд стоит 130 рублей, а провоз багажа - 65 рублей. Не допускаются к посадке пассажиры без средств индивидуальной защиты.
Директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин отмечает, что заполняемость судов составляет примерно 50%. При этом людей рассаживают на безопасном расстоянии, в шахматном порядке.
Пока между населенными пунктами курсирует одно судно.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей