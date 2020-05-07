В Нижневартовске водитель насмерть сбил человека

Об этом сообщает 7 мая muksun.fm .

Отмечается, что 63-летний мужчина, управлявший автомобилем, не смог вовремя увидеть 53-летнего пешехода. Последний переходил дорогу в неположенном месте в ночное время.

В результате остановить транспортное средство и избежать аварии не удалось. Пешеход скончался от полученных травм ещё до приезда бригады медиков.