Фото: pxhere.com
В Москве за сутки почти 770 человек вылечились от коронавируса
7 мая, 17:27Общество
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Московские власти сообщили, что в столице со вчерашнего дня новую инфекцию победили 769 человек.
С учетом данных на четверг, 7 мая, общее число выздоровевших от COVID-19 в Москве составило более 9,2 тысяч человек, пишет RT.
Днем ранее этот показатель составил почти 590 человек.
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